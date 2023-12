Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Donnerstagvormittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Nemetschek SE zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 81,64 EUR zu.

Das Papier von Nemetschek SE konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 81,64 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 81,96 EUR. Bei 80,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 58.825 Nemetschek SE-Aktien.

Bei 82,22 EUR erreichte der Titel am 21.11.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Kursplus von 0,71 Prozent wieder erreichen. Am 28.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 46,13 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 70,00 EUR für die Nemetschek SE-Aktie.

Am 26.10.2023 legte Nemetschek SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,39 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,39 Prozent auf 219,80 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 202,78 EUR erwirtschaftet worden.

Die Nemetschek SE-Bilanz für Q4 2023 wird am 19.03.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,32 EUR je Aktie in den Nemetschek SE-Büchern.

