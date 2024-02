Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Nachmittag mit Verlusten

Aktie im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 85,32 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie musste um 15:51 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 85,32 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 85,02 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 87,76 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 31.140 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Am 12.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 90,98 EUR an. Gewinne von 6,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 50,08 EUR fiel das Papier am 20.02.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 41,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Nemetschek SE-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,462 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 78,50 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nemetschek SE am 26.10.2023. Das EPS wurde auf 0,39 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 202,78 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 219,80 EUR ausgewiesen.

Die Nemetschek SE-Bilanz für Q4 2023 wird am 21.03.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 25.03.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,35 EUR je Nemetschek SE-Aktie belaufen.

