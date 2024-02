Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag mit Aufschlag

Nemetschek SE im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Das Papier von Nemetschek SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 87,16 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 87,16 EUR zu. Der Kurs der Nemetschek SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 87,96 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 87,76 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.195 Nemetschek SE-Aktien.

Bei einem Wert von 90,98 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.02.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Kursplus von 4,38 Prozent wieder erreichen. Bei 50,08 EUR fiel das Papier am 20.02.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 42,54 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nemetschek SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,462 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 78,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nemetschek SE am 26.10.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,39 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 219,80 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 202,78 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 21.03.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 25.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Nemetschek SE.

Experten taxieren den Nemetschek SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,35 EUR je Aktie.

