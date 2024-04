Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE büßt am Vormittag ein

Notierung im Blick

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 84,90 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 84,90 EUR. Bei 84,55 EUR markierte die Nemetschek SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 84,55 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 4.147 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Bei 93,22 EUR erreichte der Titel am 27.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 9,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 27.09.2023 Kursverluste bis auf 55,52 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,480 EUR an Nemetschek SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,532 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 85,00 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Nemetschek SE am 21.03.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,29 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 219,67 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nemetschek SE einen Umsatz von 203,00 EUR eingefahren.

Am 30.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Nemetschek SE veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Nemetschek SE rechnen Experten am 06.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Nemetschek SE im Jahr 2024 1,63 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

