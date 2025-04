Nemetschek SE Aktie News: Anleger schicken Nemetschek SE am Dienstagnachmittag ins Plus

Kurs der Nemetschek SE

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 107,70 EUR zu.

Das Papier von Nemetschek SE konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 107,70 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 108,50 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 105,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 36.798 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 125,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.02.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nemetschek SE-Aktie somit 14,18 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.04.2024 bei 79,30 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,37 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Nemetschek SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,550 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,624 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 110,89 EUR aus.

Nemetschek SE gewährte am 14.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,45 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 290,89 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 219,58 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.04.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 06.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nemetschek SE-Aktie in Höhe von 1,81 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor 3 Jahren abgeworfen

TecDAX-Papier Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nemetschek SE-Investition von vor einem Jahr eingebracht

März 2025: Analysten sehen Potenzial bei Nemetschek SE-Aktie