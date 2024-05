Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Nachmittag höher

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Nemetschek SE. Zuletzt wies die Nemetschek SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 87,25 EUR nach oben.

Die Nemetschek SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,6 Prozent auf 87,25 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Nemetschek SE-Aktie sogar auf 87,65 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 85,20 EUR. Von der Nemetschek SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 29.416 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 93,22 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie. Bei 55,52 EUR fiel das Papier am 27.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,37 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Nemetschek SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,480 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,541 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 85,63 EUR für die Nemetschek SE-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nemetschek SE am 30.04.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,37 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,31 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nemetschek SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,44 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 223,95 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 204,63 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Nemetschek SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Nemetschek SE-Anleger Experten zufolge am 24.07.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,63 EUR je Nemetschek SE-Aktie belaufen.

