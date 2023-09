Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE präsentiert sich am Mittag fester

So bewegt sich Nemetschek SE

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 59,82 EUR zu.

Die Nemetschek SE-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 59,82 EUR. In der Spitze legte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 60,10 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 58,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 17.047 Nemetschek SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 75,32 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 25,91 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 42,78 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 28,49 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 64,66 EUR.

Nemetschek SE veröffentlichte am 31.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,28 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nemetschek SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,40 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 203,85 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 207,50 EUR ausgewiesen.

Am 26.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Nemetschek SE veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 31.10.2024.

Experten taxieren den Nemetschek SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,28 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: So entwickelt sich der TecDAX nachmittags

TecDAX aktuell: TecDAX am Donnerstagmittag mit Gewinnen

TecDAX-Papier Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Nemetschek SE eingebracht