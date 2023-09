Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag im Aufwind

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Plus bei 59,66 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Nemetschek SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 59,66 EUR. In der Spitze legte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 59,98 EUR zu. Bei 58,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Nemetschek SE-Aktie belief sich zuletzt auf 3.033 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.06.2023 bei 75,32 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,25 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 42,78 EUR am 23.11.2022. Abschläge von 28,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nemetschek SE-Aktie bei 64,66 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nemetschek SE am 31.07.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,28 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,40 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 207,50 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 203,85 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 26.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Nemetschek SE-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 31.10.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,28 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

