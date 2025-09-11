DAX23.786 +0,4%ESt505.432 +0,8%Top 10 Crypto16,05 -2,1%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin97.718 -0,7%Euro1,1752 +0,2%Öl67,01 +0,2%Gold3.640 -0,1%
Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE zeigt sich am Mittag gestärkt

15.09.25 12:09 Uhr
Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE zeigt sich am Mittag gestärkt

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Nemetschek SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 107,80 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nemetschek SE
105,40 EUR 1,20 EUR 1,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:46 Uhr stieg die Nemetschek SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 107,80 EUR. In der Spitze legte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 108,10 EUR zu. Bei 106,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 18.057 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Am 11.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 138,50 EUR an. 28,48 Prozent Plus fehlen der Nemetschek SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.09.2024 bei 87,25 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,06 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Nemetschek SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,550 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,621 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 122,39 EUR.

Am 31.07.2025 hat Nemetschek SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Nemetschek SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,45 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,36 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 290,03 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 27,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 227,69 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Nemetschek SE am 05.11.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Nemetschek SE möglicherweise am 22.10.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nemetschek SE einen Gewinn von 1,89 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Nemetschek Group

