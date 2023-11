Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittwochnachmittag stärker

Nemetschek SE im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Nemetschek SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 78,14 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Nemetschek SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 78,14 EUR nach oben. Die Nemetschek SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 78,66 EUR an. Bei 76,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 68.768 Nemetschek SE-Aktien.

Am 15.11.2023 erreichte der Anteilsschein mit 78,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nemetschek SE-Aktie 0,67 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 42,78 EUR am 23.11.2022. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 45,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der Nemetschek SE-Aktie wird bei 67,53 EUR angegeben.

Nemetschek SE veröffentlichte am 26.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,39 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 219,80 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 202,78 EUR umgesetzt worden waren.

Nemetschek SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 19.03.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,31 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

TecDAX aktuell: TecDAX zum Handelsende mit Kursplus

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX am Donnerstagnachmittag im Aufwind

TecDAX-Papier Nemetschek SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nemetschek SE von vor 10 Jahren verdient