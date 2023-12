Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 78,14 EUR zu.

Die Nemetschek SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 78,14 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 78,70 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 78,24 EUR. Von der Nemetschek SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 22.973 Stück gehandelt.

Am 21.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 82,22 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,22 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 46,13 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 70,00 EUR für die Nemetschek SE-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nemetschek SE am 26.10.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 219,80 EUR – ein Plus von 8,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nemetschek SE 202,78 EUR erwirtschaftet hatte.

Nemetschek SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 19.03.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Nemetschek SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,32 EUR je Aktie.

