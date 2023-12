Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Freitagnachmittag in Grün

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 78,90 EUR zu.

Die Nemetschek SE-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 78,90 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 78,96 EUR. Mit einem Wert von 78,24 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 64.041 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (82,22 EUR) erklomm das Papier am 21.11.2023. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 4,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.12.2022 (46,13 EUR). Mit einem Kursverlust von 41,53 Prozent würde die Nemetschek SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 70,00 EUR an.

Nemetschek SE ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,39 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 219,80 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 202,78 EUR umgesetzt.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.03.2024 veröffentlicht.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,32 EUR je Nemetschek SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: MDAX zum Handelsende mit Kursplus

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX schlussendlich in Grün

Börse Frankfurt: MDAX klettert nachmittags kräftig