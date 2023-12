Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE tendiert am Freitagvormittag nordwärts

Nemetschek SE im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 78,22 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Nemetschek SE-Papiere um 09:06 Uhr 0,3 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 78,70 EUR. Bei 78,24 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.268 Nemetschek SE-Aktien.

Bei 82,22 EUR markierte der Titel am 21.11.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 46,13 EUR. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 69,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 70,00 EUR für die Nemetschek SE-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Nemetschek SE am 26.10.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,39 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 219,80 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nemetschek SE einen Umsatz von 202,78 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 19.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Nemetschek SE im Jahr 2023 1,32 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

