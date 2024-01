Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Dienstagmittag im Minus

Aktie im Blick

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 76,20 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:47 Uhr um 0,4 Prozent auf 76,20 EUR nach. In der Spitze büßte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 75,50 EUR ein. Mit einem Wert von 75,98 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 14.374 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Am 21.11.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 82,22 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 7,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 25.01.2023 auf bis zu 46,86 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nemetschek SE-Aktie 62,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 70,00 EUR aus.

Am 26.10.2023 hat Nemetschek SE die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Nemetschek SE mit einem Umsatz von insgesamt 219,80 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 202,78 EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,39 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.02.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Nemetschek SE rechnen Experten am 25.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je Nemetschek SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,32 EUR fest.

