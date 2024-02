Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE zeigt sich am Mittag gestärkt

Aktie im Blick

Die Aktie von Nemetschek SE zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 86,30 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Nemetschek SE-Papiere um 11:48 Uhr 1,3 Prozent. Kurzfristig markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 86,34 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 86,06 EUR. Zuletzt wechselten 18.660 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Am 12.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 90,98 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nemetschek SE-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.02.2023 bei 50,08 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 41,97 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,462 EUR. Im Vorjahr hatte Nemetschek SE 0,450 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 78,50 EUR.

Nemetschek SE veröffentlichte am 26.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 0,34 EUR je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 219,80 EUR umgesetzt, gegenüber 202,78 EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Nemetschek SE wird am 21.03.2024 gerechnet. Am 25.03.2025 wird Nemetschek SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nemetschek SE einen Gewinn von 1,35 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

