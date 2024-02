Aktie im Fokus

Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag mit Aufschlag

16.02.24 09:22 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 86,22 EUR.

Um 09:04 Uhr konnte die Aktie von Nemetschek SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 86,22 EUR. Kurzfristig markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 86,24 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 86,06 EUR. Bisher wurden heute 1.282 Nemetschek SE-Aktien gehandelt. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.02.2024 bei 90,98 EUR. Gewinne von 5,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 50,08 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 72,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,462 EUR, nach 0,450 EUR im Jahr 2022. Das durchschnittliche Kursziel der Nemetschek SE-Aktie wird bei 78,50 EUR angegeben. Am 26.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,39 EUR, nach 0,34 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nemetschek SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,39 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 219,80 EUR. Im Vorjahresviertel waren 202,78 EUR in den Büchern gestanden. Nemetschek SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 21.03.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 25.03.2025 dürfte Nemetschek SE die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren. In der Nemetschek SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,35 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie Schwacher Handel: TecDAX zeigt sich schlussendlich schwächer Aufschläge in Frankfurt: MDAX verbucht Gewinne Börse Frankfurt in Grün: TecDAX am Nachmittag im Aufwind

