Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE gibt am Dienstagmittag nach

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 85,15 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:43 Uhr 1,6 Prozent auf 85,15 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Nemetschek SE-Aktie bis auf 84,75 EUR. Bei 85,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 6.711 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 93,22 EUR. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 8,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 55,52 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 34,80 Prozent würde die Nemetschek SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 0,480 EUR an Nemetschek SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,533 EUR aus. Analysten bewerten die Nemetschek SE-Aktie im Durchschnitt mit 85,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nemetschek SE am 21.03.2024. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 219,67 EUR umgesetzt, gegenüber 203,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.04.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Nemetschek SE rechnen Experten am 06.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,63 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

