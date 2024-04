Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Dienstagnachmittag mit Einbußen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Zuletzt ging es für die Nemetschek SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 85,75 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 85,75 EUR. Die Abwärtsbewegung der Nemetschek SE-Aktie ging bis auf 84,75 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 85,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 23.965 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 27.03.2024 auf bis zu 93,22 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Kursplus von 8,71 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.09.2023 (55,52 EUR). Mit einem Kursverlust von 35,25 Prozent würde die Nemetschek SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 0,480 EUR an Nemetschek SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,533 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 85,00 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Nemetschek SE am 21.03.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,42 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,29 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 219,67 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 203,00 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Nemetschek SE wird am 30.04.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 06.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,63 EUR je Aktie belaufen.

