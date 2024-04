Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag verlustreich

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 85,30 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 85,30 EUR. Im Tief verlor die Nemetschek SE-Aktie bis auf 84,75 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 85,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 816 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 27.03.2024 auf bis zu 93,22 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 9,28 Prozent Plus fehlen der Nemetschek SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,52 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nemetschek SE-Aktie 53,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,480 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,533 EUR je Nemetschek SE-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 85,00 EUR.

Am 21.03.2024 hat Nemetschek SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 203,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 219,67 EUR ausgewiesen.

Am 30.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Nemetschek SE veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Nemetschek SE-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 06.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nemetschek SE einen Gewinn von 1,63 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

