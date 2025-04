Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittag mit Kurseinbußen

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 107,30 EUR.

Der Nemetschek SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:47 Uhr verlor das Papier 1,6 Prozent auf 107,30 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie sank bis auf 106,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 107,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 11.813 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (125,50 EUR) erklomm das Papier am 18.02.2025. 16,96 Prozent Plus fehlen der Nemetschek SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 23.04.2024 auf bis zu 79,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,10 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,550 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,624 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 112,88 EUR für die Nemetschek SE-Aktie aus.

Am 14.03.2025 äußerte sich Nemetschek SE zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,45 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 0,41 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 290,89 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 32,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 219,58 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 30.04.2025 erwartet. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Nemetschek SE möglicherweise am 06.05.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,81 EUR je Nemetschek SE-Aktie belaufen.

