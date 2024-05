Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittag im Aufwind

Nemetschek SE im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 89,10 EUR.

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von Nemetschek SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 89,10 EUR. Bei 89,30 EUR markierte die Nemetschek SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 87,95 EUR. Bisher wurden heute 31.952 Nemetschek SE-Aktien gehandelt.

Am 27.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 93,22 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,62 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nemetschek SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.09.2023 bei 55,52 EUR. Abschläge von 37,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nemetschek SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,480 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,541 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 85,63 EUR für die Nemetschek SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Nemetschek SE am 30.04.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,37 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,31 EUR je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 223,95 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 204,63 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 31.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Nemetschek SE-Anleger Experten zufolge am 24.07.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,63 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

