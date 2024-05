Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE verteuert sich am Donnerstagnachmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Nemetschek SE zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 87,85 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 87,85 EUR. In der Spitze gewann die Nemetschek SE-Aktie bis auf 89,30 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 87,95 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nemetschek SE-Aktien beläuft sich auf 58.558 Stück.

Am 27.03.2024 markierte das Papier bei 93,22 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 5,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 55,52 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Nemetschek SE-Aktie damit 58,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Nemetschek SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,480 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,541 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 85,63 EUR für die Nemetschek SE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Nemetschek SE am 30.04.2024. Nemetschek SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,37 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,31 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 204,63 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 223,95 Mio. EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 24.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Nemetschek SE-Gewinn in Höhe von 1,63 EUR je Aktie aus.

