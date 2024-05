Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE präsentiert sich am Donnerstagvormittag stärker

Nemetschek SE im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Nemetschek SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 88,40 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 88,40 EUR. In der Spitze gewann die Nemetschek SE-Aktie bis auf 88,45 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 87,95 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nemetschek SE-Aktien beläuft sich auf 3.841 Stück.

Am 27.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 93,22 EUR. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 5,45 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 27.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 55,52 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,19 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 0,480 EUR an Nemetschek SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,541 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 85,63 EUR an.

Am 30.04.2024 lud Nemetschek SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. In Sachen EPS wurden 0,37 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nemetschek SE 0,31 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 223,95 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 204,63 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Nemetschek SE am 31.07.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 24.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nemetschek SE einen Gewinn von 1,63 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

