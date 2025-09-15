Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE tendiert am Dienstagvormittag nahe Vortagesschluss
Die Aktie von Nemetschek SE zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 106,00 EUR bewegte sich die Nemetschek SE-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.
Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:05 Uhr die Nemetschek SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 106,00 EUR. Bei 106,10 EUR markierte die Nemetschek SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die Nemetschek SE-Aktie bis auf 105,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 106,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 3.893 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.
Am 11.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 138,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,66 Prozent. Bei 87,25 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 21,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Nemetschek SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,621 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 122,39 EUR je Nemetschek SE-Aktie an.
Am 31.07.2025 lud Nemetschek SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,45 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 290,03 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 27,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nemetschek SE einen Umsatz von 227,69 Mio. EUR eingefahren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Nemetschek SE am 05.11.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Nemetschek SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 22.10.2026.
Den erwarteten Gewinn je Nemetschek SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,89 EUR fest.
