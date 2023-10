Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Montagvormittag mit Einbußen

Kurs der Nemetschek SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Das Papier von Nemetschek SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 61,74 EUR ab.

Die Nemetschek SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 61,74 EUR. Das Tagestief markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 61,36 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 62,02 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.241 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Am 05.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 75,32 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nemetschek SE-Aktie 22,00 Prozent zulegen. Am 23.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,78 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,71 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 64,66 EUR für die Nemetschek SE-Aktie aus.

Am 31.07.2023 legte Nemetschek SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,28 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nemetschek SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,79 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 207,50 EUR. Im Vorjahresviertel waren 203,85 EUR in den Büchern gestanden.

Am 26.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 31.10.2024 dürfte Nemetschek SE die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,29 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

