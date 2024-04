Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittwochmittag schwächer

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Nemetschek SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 85,30 EUR ab.

Die Nemetschek SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:43 Uhr um 0,6 Prozent auf 85,30 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Nemetschek SE-Aktie bei 84,90 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 85,35 EUR. Bisher wurden heute 2.174 Nemetschek SE-Aktien gehandelt.

Am 27.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 93,22 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 9,28 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.09.2023 bei 55,52 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 34,91 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,480 EUR an Nemetschek SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,533 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 85,00 EUR an.

Am 21.03.2024 äußerte sich Nemetschek SE zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nemetschek SE ein EPS von 0,29 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 219,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 203,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Nemetschek SE rechnen Experten am 06.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,63 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX sackt schlussendlich ab

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX am Mittag mit Zuschlägen

Freundlicher Handel: Anleger lassen TecDAX am Mittag steigen