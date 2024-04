Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 85,00 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Nemetschek SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:45 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 85,00 EUR. Bei 84,45 EUR markierte die Nemetschek SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 85,35 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 7.827 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Am 27.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 93,22 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nemetschek SE-Aktie somit 8,82 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 55,52 EUR. Dieser Wert wurde am 27.09.2023 erreicht. Mit Abgaben von 34,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,480 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,533 EUR je Nemetschek SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nemetschek SE-Aktie bei 85,00 EUR.

Am 21.03.2024 lud Nemetschek SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 219,67 EUR gegenüber 203,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Nemetschek SE am 30.04.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 06.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Nemetschek SE.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,63 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX sackt schlussendlich ab

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX am Mittag mit Zuschlägen

Freundlicher Handel: Anleger lassen TecDAX am Mittag steigen