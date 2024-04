Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag schwächer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Das Papier von Nemetschek SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 85,65 EUR abwärts.

Die Nemetschek SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:01 Uhr um 0,2 Prozent auf 85,65 EUR nach. Der Kurs der Nemetschek SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 85,35 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 85,35 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 331 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Am 27.03.2024 markierte das Papier bei 93,22 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,84 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 27.09.2023 auf bis zu 55,52 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nemetschek SE-Aktie 35,18 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Nemetschek SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,480 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,533 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nemetschek SE-Aktie bei 85,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nemetschek SE am 21.03.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 219,67 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 8,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 203,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Nemetschek SE wird am 30.04.2024 gerechnet. Nemetschek SE dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.05.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Nemetschek SE im Jahr 2024 1,63 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

