Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittag mit roten Vorzeichen

Die Nemetschek SE-Aktie wies um 12:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 68,26 EUR abwärts. Die Nemetschek SE-Aktie sank bis auf 67,68 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 69,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 25.807 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Am 09.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 116,15 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 41,23 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 52,80 EUR ab. Abschläge von 29,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nemetschek SE-Aktie bei 71,81 EUR.

Am 28.07.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 203,85 EUR umgesetzt, gegenüber 165,90 EUR im Vorjahreszeitraum.

Nemetschek SE wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 27.10.2022 vorlegen. Nemetschek SE dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 26.10.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 1,40 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Nemetschek-Aktie gibt nach: Nemetschek will bereits 2024 Milliardenumsatz erzielen

So stuften die Analysten die Nemetschek SE-Aktie im vergangenen Monat ein

Nemetschek-Aktie verbilligt sich: Nemetschek schlägt Erwartungen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nemetschek SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nemetschek SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nemetschek SE

Bildquellen: Nemetschek Group