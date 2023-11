Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Nachmittag im Plus

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,4 Prozent auf 80,24 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Nemetschek SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,4 Prozent auf 80,24 EUR. In der Spitze legte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 80,88 EUR zu. Bei 78,58 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 49.178 Nemetschek SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (80,88 EUR) erklomm das Papier am 17.11.2023. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nemetschek SE-Aktie 0,80 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.11.2022 Kursverluste bis auf 42,78 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 46,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 67,53 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nemetschek SE am 26.10.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nemetschek SE ein EPS von 0,34 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Nemetschek SE mit einem Umsatz von insgesamt 219,80 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 202,78 EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,39 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.03.2024 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Nemetschek SE im Jahr 2023 1,31 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nemetschek SE-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Freundlicher Handel: So bewegt sich der MDAX am Mittwochnachmittag

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX nachmittags mit Kursplus