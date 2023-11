Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Nemetschek SE im Blick

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Nemetschek SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 78,78 EUR zu.

Das Papier von Nemetschek SE legte um 09:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 78,78 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie legte bis auf 79,18 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 78,58 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.068 Nemetschek SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 79,18 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.11.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 0,51 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 23.11.2022 auf bis zu 42,78 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 45,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 67,53 EUR je Nemetschek SE-Aktie an.

Nemetschek SE gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 219,80 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 202,78 EUR umgesetzt.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Nemetschek SE wird am 19.03.2024 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Nemetschek SE im Jahr 2023 1,31 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

