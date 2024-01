Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Nemetschek SE. Zuletzt konnte die Aktie von Nemetschek SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,2 Prozent auf 79,00 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 2,2 Prozent auf 79,00 EUR. Im Tageshoch stieg die Nemetschek SE-Aktie bis auf 80,06 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 77,98 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nemetschek SE-Aktien beläuft sich auf 46.248 Stück.

Am 21.11.2023 markierte das Papier bei 82,22 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,08 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 25.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 46,86 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 72,29 EUR.

Nemetschek SE ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,39 EUR, nach 0,34 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 219,80 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 202,78 EUR umgesetzt.

Am 08.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Nemetschek SE rechnen Experten am 25.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Nemetschek SE ein EPS in Höhe von 1,32 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende im Minus

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX schließt mit Verlusten

Verluste in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Mittwochnachmittag leichter