Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Donnerstagvormittag freundlich

18.01.24 09:23 Uhr

Die Aktie von Nemetschek SE zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 78,00 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 78,00 EUR zu. Kurzfristig markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 78,34 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 77,98 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.170 Nemetschek SE-Aktien. Am 21.11.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 82,22 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 5,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 46,86 EUR fiel das Papier am 25.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 72,29 EUR an. Nemetschek SE ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,39 EUR, nach 0,34 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,39 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 219,80 EUR, während im Vorjahreszeitraum 202,78 EUR ausgewiesen worden waren. Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 08.02.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 25.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Nemetschek SE. Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Nemetschek SE ein EPS in Höhe von 1,32 EUR in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende im Minus Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX schließt mit Verlusten Verluste in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Mittwochnachmittag leichter

