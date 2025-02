Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Nachmittag mit Aufschlag

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 124,20 EUR zu.

Um 15:51 Uhr ging es für das Nemetschek SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 124,20 EUR. Bei 125,50 EUR erreichte die Nemetschek SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 123,60 EUR. Bisher wurden heute 55.818 Nemetschek SE-Aktien gehandelt.

Bei 125,50 EUR erreichte der Titel am 18.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nemetschek SE-Aktie 1,05 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 79,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.04.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Verlust von 36,15 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,534 EUR. Im Vorjahr erhielten Nemetschek SE-Aktionäre 0,480 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 105,89 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nemetschek SE am 07.11.2024 vor. Es stand ein EPS von 0,34 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nemetschek SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,39 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nemetschek SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 253,03 Mio. EUR im Vergleich zu 219,84 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Nemetschek SE am 25.03.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,53 EUR je Aktie in den Nemetschek SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

