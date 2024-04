Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 82,80 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 82,80 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Nemetschek SE-Aktie bis auf 82,70 EUR. Bei 84,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Nemetschek SE-Aktie belief sich zuletzt auf 4.572 Aktien.

Bei 93,22 EUR markierte der Titel am 27.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 12,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.09.2023 bei 55,52 EUR. Mit Abgaben von 32,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,533 EUR. Im Vorjahr erhielten Nemetschek SE-Aktionäre 0,480 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 85,00 EUR für die Nemetschek SE-Aktie.

Am 21.03.2024 hat Nemetschek SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,29 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 219,67 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 203,00 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Nemetschek SE am 30.04.2024 präsentieren. Nemetschek SE dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.05.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Nemetschek SE ein EPS in Höhe von 1,63 EUR in den Büchern stehen haben wird.

