Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,2 Prozent auf 64,10 EUR ab.

Die Nemetschek SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 64,10 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie sank bis auf 63,96 EUR. Bei 65,38 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Nemetschek SE-Aktien beläuft sich auf 12.186 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (75,32 EUR) erklomm das Papier am 05.06.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.11.2022 bei 42,78 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 33,26 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 64,97 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Nemetschek SE am 27.04.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,31 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,37 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 192,20 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 204,63 EUR ausgewiesen.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Nemetschek SE wird am 31.07.2023 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 26.07.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Nemetschek SE-Gewinn in Höhe von 1,30 EUR je Aktie aus.

