Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE legt am Vormittag zu

Aktienentwicklung

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Nemetschek SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 129,70 EUR.

Um 09:00 Uhr stieg die Nemetschek SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 129,70 EUR. Im Tageshoch stieg die Nemetschek SE-Aktie bis auf 129,70 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 129,70 EUR. Von der Nemetschek SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.095 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 131,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.07.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 80,10 EUR. Mit Abgaben von 38,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nemetschek SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,550 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,616 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Nemetschek SE-Aktie wird bei 114,22 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Nemetschek SE am 30.04.2025 vor. Das EPS lag bei 0,39 EUR. Im letzten Jahr hatte Nemetschek SE einen Gewinn von 0,37 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 282,81 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 26,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 223,95 Mio. EUR in den Büchern standen.

Am 31.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Nemetschek SE veröffentlicht werden. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Nemetschek SE möglicherweise am 30.07.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,81 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nemetschek SE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Erste Schätzungen: Nemetschek SE legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor 5 Jahren eingefahren