Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag mit roten Vorzeichen

Das Papier von Nemetschek SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:22 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 67,82 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 67,68 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 68,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.503 Nemetschek SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 116,15 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 41,61 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 52,80 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nemetschek SE-Aktie 28,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 71,81 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nemetschek SE am 28.07.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,87 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 203,85 EUR, während im Vorjahreszeitraum 165,90 EUR ausgewiesen worden waren.

Am 27.10.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Nemetschek SE veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 26.10.2023 erwartet.

Experten taxieren den Nemetschek SE-Gewinn für das Jahr 2022 auf 1,40 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

