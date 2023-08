Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Freitagmittag billiger

Kursverlauf

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 60,70 EUR.

Um 11:46 Uhr rutschte die Nemetschek SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 60,70 EUR ab. Die Nemetschek SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 60,48 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 61,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 19.182 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.06.2023 auf bis zu 75,32 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 24,09 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.11.2022 bei 42,78 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 29,52 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 64,66 EUR für die Nemetschek SE-Aktie.

Nemetschek SE gewährte am 31.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,28 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 0,40 EUR je Aktie verdient. Nemetschek SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 207,50 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 203,85 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.10.2023 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 31.10.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,28 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

