Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Nachmittag verlustreich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 60,46 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie notierte um 15:50 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 60,46 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Nemetschek SE-Aktie bei 60,14 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 61,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 43.762 Nemetschek SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 75,32 EUR erreichte der Titel am 05.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 24,58 Prozent Plus fehlen der Nemetschek SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 42,78 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Verlust von 29,24 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 64,66 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nemetschek SE am 31.07.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,28 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,40 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 207,50 EUR gegenüber 203,85 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 26.10.2023 erwartet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Nemetschek SE-Anleger Experten zufolge am 31.10.2024 werfen.

In der Nemetschek SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,28 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

