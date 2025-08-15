Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE verzeichnet am Nachmittag Verluste

Blick auf Nemetschek SE-Kurs

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 122,60 EUR ab.

Die Nemetschek SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:50 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 122,60 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 122,60 EUR. Bei 123,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 17.991 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (138,50 EUR) erklomm das Papier am 11.08.2025. Gewinne von 12,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 07.09.2024 Kursverluste bis auf 86,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Nemetschek SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,550 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,616 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 122,39 EUR an.

Am 31.07.2025 hat Nemetschek SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Nemetschek SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,45 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,36 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 290,03 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 27,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nemetschek SE einen Umsatz von 227,69 Mio. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen. Am 22.10.2026 wird Nemetschek SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,88 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

