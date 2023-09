Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag im Minus

Nemetschek SE im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Zuletzt fiel die Nemetschek SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 59,24 EUR ab.

Um 09:07 Uhr rutschte die Nemetschek SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 59,24 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Nemetschek SE-Aktie bis auf 59,10 EUR. Bei 59,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.524 Nemetschek SE-Aktien.

Am 05.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 75,32 EUR. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 21,35 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.11.2022 bei 42,78 EUR. Mit einem Kursverlust von 27,79 Prozent würde die Nemetschek SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 64,66 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nemetschek SE am 31.07.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,28 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,40 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 207,50 EUR – ein Plus von 1,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nemetschek SE 203,85 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 26.10.2023 dürfte Nemetschek SE Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 31.10.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,28 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

