Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Montagmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 78,78 EUR.

Um 11:44 Uhr rutschte die Nemetschek SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 78,78 EUR ab. Die Nemetschek SE-Aktie sank bis auf 78,78 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 78,98 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 15.545 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.11.2023 bei 82,22 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nemetschek SE-Aktie 4,37 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.12.2022 bei 46,13 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 41,44 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nemetschek SE-Aktie bei 70,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Nemetschek SE am 26.10.2023. Das EPS lag bei 0,39 EUR. Im letzten Jahr hatte Nemetschek SE einen Gewinn von 0,34 EUR je Aktie eingefahren. Nemetschek SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 219,80 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 202,78 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 19.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,32 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

