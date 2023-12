Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Nachmittag mit Einbußen

Kurs der Nemetschek SE

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Nemetschek SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 78,70 EUR abwärts.

Die Nemetschek SE-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 78,70 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 78,64 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 78,98 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 26.764 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (82,22 EUR) erklomm das Papier am 21.11.2023. Gewinne von 4,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 46,13 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nemetschek SE-Aktie 70,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 70,00 EUR für die Nemetschek SE-Aktie aus.

Nemetschek SE ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,34 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 219,80 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 202,78 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 19.03.2024 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,32 EUR je Nemetschek SE-Aktie belaufen.

