Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE präsentiert sich am Montagvormittag stärker

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Im XETRA-Handel gewannen die Nemetschek SE-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die Nemetschek SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 79,38 EUR. Bei 79,62 EUR erreichte die Nemetschek SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 78,98 EUR. Zuletzt wechselten 3.377 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Am 21.11.2023 markierte das Papier bei 82,22 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nemetschek SE-Aktie somit 3,45 Prozent niedriger. Am 28.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 46,13 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 41,89 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 70,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Nemetschek SE am 26.10.2023. Das EPS wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 0,34 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 219,80 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 202,78 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 19.03.2024 erwartet.

Experten taxieren den Nemetschek SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,32 EUR je Aktie.

