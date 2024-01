Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittag mit negativen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 79,42 EUR nach.

Um 11:48 Uhr rutschte die Nemetschek SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 79,42 EUR ab. Die Nemetschek SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 78,94 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 79,96 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 23.313 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Bei 82,22 EUR erreichte der Titel am 21.11.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 25.01.2023 auf bis zu 46,86 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nemetschek SE-Aktie 41,00 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 72,29 EUR je Nemetschek SE-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nemetschek SE am 26.10.2023 vor. Das EPS belief sich auf 0,39 EUR gegenüber 0,34 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,39 Prozent auf 219,80 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 202,78 EUR erwirtschaftet worden.

Die Nemetschek SE-Bilanz für Q4 2023 wird am 08.02.2024 erwartet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 25.03.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Nemetschek SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,33 EUR fest.

