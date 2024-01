Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Nachmittag höher

Blick auf Nemetschek SE-Kurs

Die Aktie von Nemetschek SE zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Nemetschek SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 80,60 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr wies die Nemetschek SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 80,60 EUR nach oben. Der Kurs der Nemetschek SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 80,66 EUR zu. Mit einem Wert von 79,96 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 51.435 Nemetschek SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.11.2023 erreichte der Anteilsschein mit 82,22 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Kursplus von 2,01 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.01.2023 bei 46,86 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 72,29 EUR an.

Am 26.10.2023 legte Nemetschek SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,39 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,34 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Nemetschek SE mit einem Umsatz von insgesamt 219,80 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 202,78 EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,39 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Nemetschek SE am 08.02.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Nemetschek SE-Anleger Experten zufolge am 25.03.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE im Jahr 2023 1,33 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nemetschek SE von vor 3 Jahren abgeworfen

Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende im Minus

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX schließt mit Verlusten