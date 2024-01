Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE verteidigt am Freitagvormittag Vortagesniveau

So entwickelt sich Nemetschek SE

Die Aktie von Nemetschek SE zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Die Nemetschek SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 79,50 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Wert von 79,50 EUR bewegte sich die Nemetschek SE-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Nemetschek SE-Aktie legte bis auf 80,14 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Abwärtsbewegung der Nemetschek SE-Aktie ging bis auf 79,46 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 79,96 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.816 Nemetschek SE-Aktien.

Am 21.11.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 82,22 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.01.2023 bei 46,86 EUR. Mit einem Kursverlust von 41,06 Prozent würde die Nemetschek SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 72,29 EUR.

Am 26.10.2023 hat Nemetschek SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,39 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,34 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 219,80 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 202,78 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.02.2024 erfolgen. Nemetschek SE dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 25.03.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Nemetschek SE ein EPS in Höhe von 1,33 EUR in den Büchern stehen haben wird.

