Nemetschek SE Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Nemetschek SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Nemetschek SE. Das Papier von Nemetschek SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,7 Prozent auf 84,92 EUR ab.

Die Nemetschek SE-Aktie wies um 11:47 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 84,92 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 84,46 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 85,54 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 18.528 Nemetschek SE-Aktien.

Am 12.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 90,98 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nemetschek SE-Aktie 7,14 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 20.02.2023 Kursverluste bis auf 50,08 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie.

Nach 0,450 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,462 EUR je Nemetschek SE-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 78,50 EUR.

Nemetschek SE gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nemetschek SE ein EPS von 0,34 EUR je Aktie vermeldet. Nemetschek SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 219,80 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 202,78 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Nemetschek SE am 21.03.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Nemetschek SE rechnen Experten am 25.03.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nemetschek SE-Aktie in Höhe von 1,35 EUR im Jahr 2023 aus.

