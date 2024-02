Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Nemetschek SE im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Nemetschek SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 85,86 EUR abwärts.

Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 85,86 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 84,12 EUR. Bei 85,54 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 26.556 Nemetschek SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.02.2024 bei 90,98 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,96 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 20.02.2023 Kursverluste bis auf 50,08 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 41,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nemetschek SE-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,450 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,462 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 78,50 EUR.

Nemetschek SE ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,34 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 219,80 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 202,78 EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.03.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Nemetschek SE rechnen Experten am 25.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nemetschek SE einen Gewinn von 1,35 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

